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Специалист Афанасьев: цифровая маркировка снизит объём нелегальной продукции

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Директор по продуктам для массового рынка компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев прокомментировал введение с 1 октября маркировки пива и слабоалкогольных продуктов.
Специалист Афанасьев: цифровая маркировка снизит объём нелегальной продукции
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в розничной торговле в настоящее время уже четверть кассовых чеков содержит коды цифровой маркировки.

«Вырастет объём электронного документооборота участников рынка. Если сейчас он на уровне 2,3 млрд документов, через два — три года превысит 10 млрд документов. Драйвером тому в том числе служит цифровая маркировка», — пояснил эксперт.

Как считает Афанасьев, инфраструктура для маркировки готова, и она успешно работает на других 16 товарных группах.

«Благодаря маркировке, объём нелегальной продукции в разных категориях снизился в два — три раза, а в ряде товарных групп — многократно», — добавил он.

Ранее вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует начать маркировку косметики и бытовой химии.

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