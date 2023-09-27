Мантуров: Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии
- РИА Новости
Об этом Мантуров сказал в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил вице-премьер, в настоящий момент можно с уверенностью сказать, что институт маркировки состоялся.
Он добавил, что Минпромторг проводит эксперименты по расширению маркировки.
«И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию», — цитирует Мантурова РИА Новости.
Ранее в Минпромторге России заявили, что обязательную маркировку икры могут запустить с 1 апреля 2024 года.