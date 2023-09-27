Мантуров: Минпромторг планирует начать маркировку косметики и бытовой химии

Вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство планирует начать маркировку косметики и бытовой химии.

Об этом Мантуров сказал в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил вице-премьер, в настоящий момент можно с уверенностью сказать, что институт маркировки состоялся.

Он добавил, что Минпромторг проводит эксперименты по расширению маркировки.

«И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Ранее в Минпромторге России заявили, что обязательную маркировку икры могут запустить с 1 апреля 2024 года.