Минпромторг: обязательную маркировку икры могут запустить с 1 апреля 2024 года

В Минпромторге России заявили, что обязательную маркировку икры могут запустить с 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По поручению правительства России Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года», — говорится в заявлении.

Ранее Минпромторг России выступил с предложением провести эксперимент по маркировке некоторых видов товаров для детей с 1 декабря 2023 года.