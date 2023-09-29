Узнать больше

Автомобиль наехал на 11-летнего ребёнка на самокате в одном из дворов Москвы

Короткая ссылка
Прокуратура Москвы сообщила, что 69-летний водитель автомобиля совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал дворовый проезд на самокате.
Автомобиль наехал на 11-летнего ребёнка на самокате в одном из дворов Москвы
  • РИА Новости

В опубликованном заявлении в Telegram-канале прокуратуры говорится, что происшествие произошло на улице Академика Волгина. В результате несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.

«Прокуратура Юго-Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты административного расследования», — рассказало ведомство.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трёхлетний мальчик, ушедший из детского сада, был сбит грузовиком в Орле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить