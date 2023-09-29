Автомобиль наехал на 11-летнего ребёнка на самокате в одном из дворов Москвы
- РИА Новости
В опубликованном заявлении в Telegram-канале прокуратуры говорится, что происшествие произошло на улице Академика Волгина. В результате несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.
«Прокуратура Юго-Западного административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты административного расследования», — рассказало ведомство.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трёхлетний мальчик, ушедший из детского сада, был сбит грузовиком в Орле.