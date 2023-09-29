СК возбудил дело после того, как мальчик из детсада попал под машину в Орле

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трёхлетний мальчик, ушедший из детского сада, был сбит грузовиком в Орле.

Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на сообщение следственного органа.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности, которая привела к травмированию ребёнка.

Мальчик госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее прокуратура и омбудсмен начали проверку после того, как в Орле трёхлетний мальчик ушёл из детского сада и попал под грузовик.

Также URA.RU сообщало, что в микрорайоне Чурилово в Челябинске автомобиль въехал в детский сад.