Губернатор Беглов заявил, что Петербург несёт большие расходы из-за «Газпрома»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города заявил, что город несёт большие расходы из-за переезда «Газпрома».

Его слова приводит «Фонтанка.ру».

Он отметил, что город выполняет свои обязательства в отношении компании.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал Беглов.

Губернатор уточнил, что была сделана транспортная развязка для «Газпрома», начинается строительство нескольких магистралей для обеспечения подъездов к башне, где находится офис компании, а также расширяется внутриквартальная дорожная сеть.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщал, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербурге даст городу дополнительно 17 млрд рублей в 2021 году, 40 млрд — в 2022 году.