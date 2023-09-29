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Губернатор Беглов заявил, что Петербург несёт большие расходы из-за «Газпрома»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города заявил, что город несёт большие расходы из-за переезда «Газпрома».
Губернатор Беглов заявил, что Петербург несёт большие расходы из-за «Газпрома»
  • РИА Новости

Его слова приводит «Фонтанка.ру»

Он отметил, что город выполняет свои обязательства в отношении компании.

«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал Беглов.

Губернатор уточнил, что была сделана транспортная развязка для «Газпрома», начинается строительство нескольких магистралей для обеспечения подъездов к башне, где находится офис компании, а также расширяется внутриквартальная дорожная сеть.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщал, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербурге даст городу дополнительно 17 млрд рублей в 2021 году, 40 млрд — в 2022 году.

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