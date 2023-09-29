Губернатор Беглов заявил, что Петербург несёт большие расходы из-за «Газпрома»
- РИА Новости
Его слова приводит «Фонтанка.ру».
Он отметил, что город выполняет свои обязательства в отношении компании.
«Если для всех «Газпром» — это манна небесная, то для города это большая расходная часть», — сказал Беглов.
Губернатор уточнил, что была сделана транспортная развязка для «Газпрома», начинается строительство нескольких магистралей для обеспечения подъездов к башне, где находится офис компании, а также расширяется внутриквартальная дорожная сеть.
В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин сообщал, что перерегистрация «Газпрома» в Санкт-Петербурге даст городу дополнительно 17 млрд рублей в 2021 году, 40 млрд — в 2022 году.