РБК: Росавиация предупредила о рисках ареста ряда самолётов при полётах за рубеж
- РИА Новости
По словам собеседника, компания получила телеграмму об этом. Издание пишет, что в Росавиации 29 сентября прошло совещание на этот счёт.
Риски ареста затрагивают примерно 50 самолётов, которые есть в использовании пяти авиакомпаний, говорится в сообщении.
Официальных комментариев не приводится.
В марте прошлого США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.
Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.