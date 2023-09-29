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РБК: Росавиация предупредила о рисках ареста ряда самолётов при полётах за рубеж

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Росавиация рекомендует авиакомпаниям не летать за границу самолётами Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), так как она находится под санкциями США и Евросоюза, что создаёт риск ареста бортов за рубежом. Об этом сообщил РБК источник в одной из российских авиакомпаний.
РБК: Росавиация предупредила о рисках ареста ряда самолётов при полётах за рубеж
  • РИА Новости

По словам собеседника, компания получила телеграмму об этом. Издание пишет, что в Росавиации 29 сентября прошло совещание на этот счёт.

Риски ареста затрагивают примерно 50 самолётов, которые есть в использовании пяти авиакомпаний, говорится в сообщении.

Официальных комментариев не приводится.

В марте прошлого США закрыли воздушное пространство для всех российских самолётов.

Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

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