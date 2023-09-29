ТюмГУ и московский вуз открывают совместный бакалавриат по социологии
- РИА Новости
Студенты, которые будут обучаться по новой программе, проведут два года в Тюмени и два года в Москве и в итоге получат два диплома, сообщает URA.RU.
Программа стартует в 2024 году.
Директор SAS Андрей Щербенок назвал преимущества новой программы. В первую очередь — это возможность получить общее образование на английском языке у преподавателей из 14 стран в SAS и специализацию в области социальных наук.
«Кроме того, эта программа подходит для тюменских абитуриентов, которые хотели бы получить московский диплом и поучиться в Москве, но не готовы в 17 лет уезжать из семьи в другой город», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.