ТюмГУ и московский вуз открывают совместный бакалавриат по социологии

Школа перспективных исследований (SAS) ТюмГУ совместно с Московской высшей школой социальных и экономических наук открывают бакалавриат по направлению «Социология».

Студенты, которые будут обучаться по новой программе, проведут два года в Тюмени и два года в Москве и в итоге получат два диплома, сообщает URA.RU.

Программа стартует в 2024 году.

Директор SAS Андрей Щербенок назвал преимущества новой программы. В первую очередь — это возможность получить общее образование на английском языке у преподавателей из 14 стран в SAS и специализацию в области социальных наук.

«Кроме того, эта программа подходит для тюменских абитуриентов, которые хотели бы получить московский диплом и поучиться в Москве, но не готовы в 17 лет уезжать из семьи в другой город», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.