Бастрыкин поручил возбудить дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Дагестане
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на СК.
Летом 2023 года в селе Тинит мальчик упал с велосипеда и ударился головой. Ребёнок пришёл домой, где ему стало плохо. Родственники обратились в сельскую больницу, где пострадавшему не оказали помощь, так как сотрудников не было на рабочем месте.
Мальчика повезли в больницу, расположенную в соседнем населённом пункте. Спасти ребёнка не удалось.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ДТП, в котором сбили трёх школьников на велосипедах. Дорожное происшествие произошло 8 июля на 22-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово (Свердловская область).