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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Дагестане

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту смерти шестилетнего ребёнка в Дагестане.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту смерти шестилетнего мальчика в Дагестане
  • © СК РФ

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на СК.

Летом 2023 года в селе Тинит мальчик упал с велосипеда и ударился головой. Ребёнок пришёл домой, где ему стало плохо. Родственники обратились в сельскую больницу, где пострадавшему не оказали помощь, так как сотрудников не было на рабочем месте.

Мальчика повезли в больницу, расположенную в соседнем населённом пункте. Спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ДТП, в котором сбили трёх школьников на велосипедах. Дорожное происшествие произошло 8 июля на 22-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово (Свердловская область).

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