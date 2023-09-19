Бастрыкин поручил доложить о ДТП с тремя сбитыми школьниками на велосипедах

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о ДТП, в котором сбили трёх школьников на велосипедах. Дорожное происшествие произошло 8 июля на 22-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово (Свердловская область).

Адвокат одного из пострадавших выразил мнение, что силовики якобы затягивают ход дела, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.

«Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Глава ведомства поручил представить доклад по озвученным в обращении доводам о расследовании обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По имеющимся данным, водитель Lada Priora, который сбил несовершеннолетних, заснул за рулём.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить об избиении 11-летней девочки в Омской области.