Бастрыкин поручил доложить о ДТП с тремя сбитыми школьниками на велосипедах
- © Следственный комитет РФ
Адвокат одного из пострадавших выразил мнение, что силовики якобы затягивают ход дела, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР.
«Приведены и другие доводы с критикой расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Глава ведомства поручил представить доклад по озвученным в обращении доводам о расследовании обстоятельств ДТП», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По имеющимся данным, водитель Lada Priora, который сбил несовершеннолетних, заснул за рулём.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить об избиении 11-летней девочки в Омской области.