В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи кости нашли в гаражном кооперативе
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказали в ведомстве.
Ранее в СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения двух человеческих скелетов в двух районах Челябинска — Тракторозаводском и Курчатовском.
Следователи отметили, что происшествия не связаны друг с другом.