В Челябинске задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи кости нашли в гаражном кооперативе

В Челябинске установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чьи кости были обнаружены в гаражном кооперативе. С ним проводятся следственные мероприятия.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сказали в ведомстве.

Ранее в СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения двух человеческих скелетов в двух районах Челябинска — Тракторозаводском и Курчатовском.

Следователи отметили, что происшествия не связаны друг с другом.