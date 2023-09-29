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В Челябинске возбудили дело по факту обнаружения двух человеческих скелетов

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В СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения двух человеческих скелетов в двух районах Челябинска — Тракторозаводском и Курчатовском.
В Челябинске возбудили дело по факту обнаружения двух человеческих скелетов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«По обоим случаям возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). В настоящее время ведутся мероприятия по сбору доказательной базы, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали в ведомстве.

Не исключается версия убийства.

Следователи также отметили, что происшествия не связаны друг с другом. Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году.

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