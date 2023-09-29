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Аналитик Ерёмина: в России все нацменьшинства имеют преимущества и льготы

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Ангелина Шурпина
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, предполагающий денонсацию Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
Аналитик Ерёмина: в России все нацменьшинства имеют преимущества и льготы
  • РИА Новости

Как отметила эксперт, мы наблюдаем, как «попираются права» определённых национальных групп за рубежом. 

«Часто это как раз русскоязычные сообщества, а Россия показывает, что в это же самое время у нас в стране, напротив, все национальные меньшинства обладают не только равными правами, но и имеют некие преимущества, для каждого народа оказываются свои особые льготы», — объяснила Ерёмина.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, предполагающий денонсацию Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила в беседе с RT необходимость денонсации конвенции. 

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