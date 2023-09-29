Сенатор объяснила необходимость денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT внесение в Государственную думу законопроекта, предполагающего денонсацию Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

«Нам необходимо как можно быстрее денонсировать эту Рамочную конвенцию, потому что она прежде всего не соответствует Конституции России. Очень серьёзно ограничены полномочия российского эксперта в консультативном комитете, который был создан для осуществления мониторинга выполнения государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты нацменьшинств», — подчеркнула собеседница RT.

Как пояснила парламентарий, Россия не может сегодня участвовать в выработке решений по тем вопросам, которые интересуют страну.

«Мы не можем отслеживать на международном уровне все случаи нарушения прав нацменьшинств. В первую очередь для нас актуален вопрос нарушения прав русскоязычного населения за рубежом. Прекращение участия в этом международном договоре поможет России избежать дискриминационного отношения к нашему государству в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы. Денонсирование Рамочной конвенции соответствует интересам граждан России и прежде всего представителей русского мира, живущих за рубежом», — заключила сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект, предполагающий денонсацию Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Уточняется, что конвенция была подписана в Страсбурге в феврале 1996 года.

В июне Путин утвердил денонсацию межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.