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Житель Магнитогорска полгода держал взаперти и без связи женщину с ребёнком

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Житель Магнитогорска в течение полугода держал взаперти и без связи женщину с малолетним ребёнком.
Житель Магнитогорска полгода держал взаперти и без связи женщину с ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

«После появления информации в соцсетях на адрес был направлен участковый. Необходимо было установить личность мужчины. В ходе отработки он установил, что в квартире с мужчиной проживают женщина и малолетний ребёнок, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в помощи», — рассказали в ведомстве.

Доступ в квартиру обеспечили спасатели. Также прибыл инспектор ПДН отдела полиции «Орджоникидзевский».

«Было принято решение об оказании медпомощи жильцам, проживающим в данной квартире. На сегодняшний день полицией и органами системы профилактики предприняты все необходимые меры», — добавили в пресс-службе.

В августе сообщалось, что Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нижнего Тагила, который под угрозой применения пистолета и ножа удерживал в квартире жену и ребёнка.

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