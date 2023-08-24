Узнать больше

Против взявшего жену и ребёнка в заложники жителя Нижнего Тагила возбудили дело

Короткая ссылка
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нижнего Тагила, который под угрозой применения пистолета и ножа удерживал в квартире жену и ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР области в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 23 августа в одном из домов на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом.

Позднее стало известно, что мужчина состоит на учёте в ПНД.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по статье об экстремизме в отношении напавшего на девушку в подмосковном Нахабине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить