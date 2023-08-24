Против взявшего жену и ребёнка в заложники жителя Нижнего Тагила возбудили дело
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.
«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР области в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 23 августа в одном из домов на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом.
Позднее стало известно, что мужчина состоит на учёте в ПНД.
Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по статье об экстремизме в отношении напавшего на девушку в подмосковном Нахабине.