Против взявшего жену и ребёнка в заложники жителя Нижнего Тагила возбудили дело

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нижнего Тагила, который под угрозой применения пистолета и ножа удерживал в квартире жену и ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы ведомства.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР области в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 23 августа в одном из домов на Уральском проспекте Нижнего Тагила. Сотрудникам полиции пришлось брать квартиру штурмом.

Позднее стало известно, что мужчина состоит на учёте в ПНД.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по статье об экстремизме в отношении напавшего на девушку в подмосковном Нахабине.