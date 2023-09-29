Врач Романенко: учащённое сердцебиение может указывать на проблемы с щитовидной железой

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что учащённое сердцебиение при некоторых обстоятельствах может говорить о проблемах с щитовидной железой.

Её слова приводит сайт «Москва 24».

Врач объяснила, что в норме сердце начинает чаще биться после стресса, физической нагрузки, употребления кофеиносодержащих напитков, такое состояние обычно не представляет опасности для человека.

При этом в случае учащённого сердцебиения в состоянии покоя речь может идти о серьёзных патологиях.

«Одна из причин учащённого сердцебиения — это гиперфункция щитовидной железы, то есть гипертиреоз», — сказала Романенко.

Она добавила, что также частый пульс может сигнализировать о нарушениях ритма и органической патологии сердца.

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