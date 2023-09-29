В Тюменской области 434 сироты получили новое жильё с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» по итогам проходившего в региональной прокуратуре совещания на тему обеспечения жильём детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Отмечается, что ещё 194 сиротам предоставляется компенсация расходов по аренде жилья до момента фактического получения недвижимости.
Как рассказали в надзорном ведомстве, взаимодействие прокуратуры и правительства региона в этом году позволило нарастить объём денежных средств, выделенных из бюджета области для приобретения жилья для сирот, до 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Тюмень и Тобольск присоединились к образовательной программе в сфере туризма «Гостеприимные города».