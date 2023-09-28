Тюмень и Тобольск присоединились к программе «Гостеприимные города»

Тюмень и Тобольск присоединились к образовательной программе в сфере туризма «Гостеприимные города». Открытие проекта прошло на площадке инновационного центра «Сколково» в Москве.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Команда Тюмени уже приступила к обучению в первом потоке модуля «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития». Специалистам предстоит оценить туристический потенциал областного центра, определить главные точки притяжения, сформировать портрет туриста и выявить наличие барьеров и конкурентных преимуществ», — отмечается в сообщении.

Программа состоит из пяти модулей и рассчитана на год.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что 27 сентября зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников поздравили представителей туротрасли и путешественников со Всемирным днём туризма.