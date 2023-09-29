Файзуллин: ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин допустил, что ряд городов в новых регионах России восстанавливать не будут.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать», — сказал он.

По словам Файзуллина, это стотысячный город, где ничего не осталось и живут семь человек, которые хотят там остаться.

1 августа временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России.

19 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о заключении первого в ДНР договора участия в долевом строительстве жилья с использованием ипотеки под 2%.