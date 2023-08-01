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Пушилин: в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России.
Пушилин: в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России
  • РИА Новости

«У нас стройка в Донецкой Народной Республике сейчас не только в Мариуполе, прибрежной зоне, но у нас сейчас большая нехватка жилья и в других городах... По Донецку мы пока выделяем только землю, но стройка пока не началась в тех масштабах, как она запланирована, — она обязательно начнётся. А вот в таких городах, как Макеевка, Янакиево, Новоазовск, в Снежном, в Новошахтёрске поданы заявки на строительство нового коммерческого жилья — там, где люди смогут покупать жильё», — сказал он.

По его словам, с учётом введённой льготной ипотеки многие смогут купить такое жильё.

«Это помимо восстановления... Это я говорю помимо восстановления, а на восстановлении заняты 35 тыс. строителей. Сейчас у нас, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка по всей России. Это тоже накладывает достаточно серьёзный отпечаток ответственности. Работаем, восстанавливаем», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что специалисты из Подмосковья помогут восстановить памятник «Бронекатер», который располагается на центральной аллее Приморского парка в Мариуполе.

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