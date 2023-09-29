Песков назвал встречу Путина с Евкуровым и Трошевым рутинной и рабочей

Встреча президента России Владимира Путина с замглавы Минобороны России Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым была «абсолютно рутинной» и рабочей.

Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты его спросили, почему Евкуров и Трошев были в гражданском, а не в военной форме.

По его словам, встреча была чисто рабочей, поэтому «здесь не до парадных костюмов».

«Абсолютно рутинная рабочая встреча», — отметил Песков.

Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым подчеркнул, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции на Украине должны быть абсолютно одинаковыми.