Песков назвал встречу Путина с Евкуровым и Трошевым рутинной и рабочей
- РИА Новости
Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты его спросили, почему Евкуров и Трошев были в гражданском, а не в военной форме.
По его словам, встреча была чисто рабочей, поэтому «здесь не до парадных костюмов».
«Абсолютно рутинная рабочая встреча», — отметил Песков.
Путин на встрече с Евкуровым и Трошевым подчеркнул, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции на Украине должны быть абсолютно одинаковыми.