Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за приставаний к девочке на рынке в Кременкуле
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата СК России.
Отмечается, что в соцсетях появилась информация о противоправных действиях мигранта с оптового рынка в Кременкуле в отношении несовершеннолетней девочки.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки.
Ранее Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении десятилетнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.