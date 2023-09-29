Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за приставаний к девочке на рынке в Кременкуле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о проверке из-за того, что сотрудник рынка в Кременкуле Челябинской области приставал к девочке.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата СК России.

Отмечается, что в соцсетях появилась информация о противоправных действиях мигранта с оптового рынка в Кременкуле в отношении несовершеннолетней девочки.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении десятилетнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.