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Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за приставаний к девочке на рынке в Кременкуле

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о проверке из-за того, что сотрудник рынка в Кременкуле Челябинской области приставал к девочке.
Бастрыкин поручил доложить о проверке из-за приставаний к девочке на рынке в Кременкуле
  • © СК РФ

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата СК России. 

Отмечается, что в соцсетях появилась информация о противоправных действиях мигранта с оптового рынка в Кременкуле в отношении несовершеннолетней девочки.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе процессуальной проверки.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении десятилетнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.

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