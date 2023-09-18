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Бастрыкин проверит ход расследования дела о нападении на школьника на Урале

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Глава СУ СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении 10-летнего ребёнка в Каменске-Уральском, которому разбили голову бутылкой.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу СКР.

В настоящий момент по факту инцидента проводится проверка. Доклад по делу представит и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Инцидент произошёл 15 сентября. Ребёнок выходил из подъезда на улицу, когда на него набросились два его ровесника.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об избиении 11-летней девочки в Омской области.

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