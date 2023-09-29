Товарооборот Удмуртии и Китая увеличился на 76% за шесть месяцев

За первые шесть месяцев текущего года товарооборот между Удмуртией и Китаем вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Соответствующие данные привёл и. о. постпреда главы Удмуртии при президенте России Константин Сунцов, пишет сайт izh.kp.ru.

По его словам, в целом российско-китайский товарооборот за первые полгода 2023-го увеличился на 40%.

Он уточнил, что из Удмуртии в КНР «хорошо продаются пиломатериалы, рапсовое масло, котонин».

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым заявил, что товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 50% в 2022 году, превысив $290 млн.