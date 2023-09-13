Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Как отметил Минниханов, республика ценит возможность развития сотрудничества.
«В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнёрами — реализуется ряд совместных проектов, ведётся работа по линии ведущих татарстанских компаний», — сказал он.
Со своей стороны Асадов поблагодарил Минниханова за внимание к сотрудничеству с Узбекистаном, передаёт ГТРК «Татарстан».
Ранее сообщалось, что Удмуртия нарастила объёмы экспорта в Индию на 89% по итогам 2022 года.