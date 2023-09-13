Узнать больше

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн в 2022 году

Короткая ссылка
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном вырос на 50% в 2022 году, превысив $290 млн, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.
Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 млн в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как отметил Минниханов, республика ценит возможность развития сотрудничества.

«В последнее время мы активно взаимодействуем с узбекистанскими партнёрами — реализуется ряд совместных проектов, ведётся работа по линии ведущих татарстанских компаний», — сказал он.

Со своей стороны Асадов поблагодарил Минниханова за внимание к сотрудничеству с Узбекистаном, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее сообщалось, что Удмуртия нарастила объёмы экспорта в Индию на 89% по итогам 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить