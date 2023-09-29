Опубликовано видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи

Федеральная служба безопасности распространила видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи.

На допросе он рассказал, что после начала СВО получал информацию из украинских новостных каналов и источников, а затем нашёл ссылки на чат-боты.

С помощью чат-ботов он передавал украинской разведке информацию о технике, которую он видел в районе Крымского моста, в том числе грузовики и боевую технику.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины.