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Опубликовано видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи

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Федеральная служба безопасности распространила видео допроса задержанного за госизмену жителя Керчи.

На допросе он рассказал, что после начала СВО получал информацию из украинских новостных каналов и источников, а затем нашёл ссылки на чат-боты.

С помощью чат-ботов он передавал украинской разведке информацию о технике, которую он видел в районе Крымского моста, в том числе грузовики и боевую технику.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

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