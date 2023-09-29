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Звезду Героя России передали семье военного из Бурятии, погибшего в зоне СВО

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Золотую звезду Героя России передали семье уроженца Бурятии, гвардии капитана Жаргала Гомбоева, погибшего в зоне российской специальной военной операции.
Звезду Героя России передали семье военного из Бурятии, погибшего в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Семье гвардии капитана Гомбоева Жаргала Баировича передали на хранение звезду Героя России», — говорится в сообщении.

Цыденов уточнил, что звезду Героя России передали супруге и сыну погибшего военного.

Ранее российский президент Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который остановил атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.

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