Звезду Героя России передали семье военного из Бурятии, погибшего в зоне СВО
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Семье гвардии капитана Гомбоева Жаргала Баировича передали на хранение звезду Героя России», — говорится в сообщении.
Цыденов уточнил, что звезду Героя России передали супруге и сыну погибшего военного.
Ранее российский президент Владимир Путин вручил звёзды Героев России экипажу танка «Алёша», который остановил атаку восьми единиц техники ВСУ на Запорожском направлении.