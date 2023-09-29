Верховный суд утвердил решение рассмотреть второе дело против Фургала в Москве

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о хищении активов «МСП Банка» в Бабушкинский суд Москвы.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

«Апелляционная коллегия отклонила апелляционную жалобу», — сказано в заявлении.

В феврале Фургал был приговорён к 22 годам колонии строгого режима по уголовному делу об организации убийств и о покушении на убийство предпринимателей.

В конце июня Генпрокуратура России попросила Верховный суд о рассмотрении второго уголовного дела в отношении Фургала в Москве или Подмосковье.