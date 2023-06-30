Адвокат Фургала попросил рассмотреть второе уголовное дело в Хабаровском крае

Генпрокуратура России просит Верховный суд о рассмотрении второго уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве или Подмосковье, в то время как один из адвокатов бывшего чиновника настаивает на рассмотрении в Хабаровском крае.

«У нас с защитниками консолидированное решение — рассмотреть второе дело в Хабаровском крае. Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по уголовному делу об организации и о покушении на убийство предпринимателей.

Присяжные признали Фургала виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори и по делу о покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Также присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя Олега Булатова.