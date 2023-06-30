Адвокат Фургала попросил рассмотреть второе уголовное дело в Хабаровском крае
- РИА Новости
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«У нас с защитниками консолидированное решение — рассмотреть второе дело в Хабаровском крае. Надзорное ведомство просит Верховный суд рассмотреть его в Москве или Подмосковье», — сказал он в комментарии ТАСС.
Ранее экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима по уголовному делу об организации и о покушении на убийство предпринимателей.
Присяжные признали Фургала виновным по эпизоду организации убийства предпринимателя Евгения Зори и по делу о покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского.
Также присяжные признали Фургала виновным в организации убийства предпринимателя Олега Булатова.