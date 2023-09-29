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Глава АвтоВАЗа: продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил в интервью РИА Новости, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов.
Глава АвтоВАЗа: продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов
  • Gettyimages.ru

Производство данной модели началось на петербургском заводе Lada в конце июня.

По словам Соколова, зафиксировано очень много заказов на первую партию.

Он предположил, что первая партия «разойдётся между корпоративными клиентами».

«Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам: они начнутся на рубеже 2023 и 2024 годов», — сказал Соколов.

Говоря о цене, он добавил, что она будет «строго по рынку».

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ может начать производство другой новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в этом году.

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