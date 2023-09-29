Политолог Орлов поддержал идею нацпроекта по привлечению иностранных специалистов
- РИА Новости
По словам политолога, в период внешнего давления, оказываемого коллективным Западом на Россию, «для нас критически важно двигаться вперёд, в первую очередь в сфере развития высоких технологий».
«Несмотря на то что россияне имеют высокий интеллектуальный потенциал и все возможности для совершения научных открытий, привлечение иностранных специалистов пойдёт нам на пользу», — считает Орлов.
Собеседник RT уверен, что иностранцы иначе мыслят и именно «новый взгляд на вещи будет способствовать интеллектуальному обогащению россиян, расширению сознания специалистов в различных областях экономики и позволит двигаться вперёд и идти в ногу со временем».
«Если мы можем использовать чужой талант на пользу своей страны, то мы обязаны это сделать», — заключил он.
Ранее в ГД призвали создать нацпроект по привлечению молодых иностранных специалистов.