Два человека пострадали в результате взрыва в частной котельной в Чите, сообщили в правительстве Забайкальского края.

По данным властей, инцидент произошёл в Ингодинском районе Читы.

«По предварительным данным, пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали.

Позже глава Ингодинского района Михаил Шибаев сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация одного из котлов во время пробного запуска.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять человек пострадали из-за взрыва газового баллона в частном доме.