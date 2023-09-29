Аналитик Андриевская рассказала, стоит ли переводить набор соцуслуг в выплаты

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, что выгоднее — набор социальных услуг (НСУ) или ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).

В денежную компенсацию можно перевести как все льготы НСУ, так и отдельные из них, поделилась она в беседе с URA.RU.

«Самая большая выплата предусмотрена за лекарства — 1132 рубля в месяц. Если вы тратите в месяц больше, покупая назначенные препараты, то не стоит заменять лекарства на выплаты. Это невыгодно», — отметила финансовый аналитик.

Что касается санаторно-курортного лечения, денежный эквивалент услуги составляет 4052,52 рубля в год. Эксперт предложила принимать решение, исходя из обстоятельств.

То же можно сказать и о монетизации проезда (1951,08 рублей в год). Если человек регулярно пользуется городским транспортом, отказываться от бесплатного проезда не стоит, заключила Андриевская.

Ранее председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала, каким будет бюджет на социальную политику в 2024 году для регионов и какие появятся новые меры соцподдержки.