Сенатор Святенко рассказала о новых правилах расчёта показателя нуждаемости

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала, каким будет бюджет на социальную политику в 2024 году для регионов и какие появятся новые меры соцподдержки.

«Для нас принципиально важно, чтобы те цифры, которые будут заложены в бюджете на социальную политику в следующем году, были не ниже, а выше, чем в текущем», — подчеркнула Святенко в интервью «Парламентской газете».

В числе приоритетных вопросов, по её словам: адресная социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий и выплат, а также выполнение государственных гарантий по развитию инфраструктуры — строительству больниц, школ, садов и других объектов.

Также сенатор отметила, что изменятся правила расчёта доходов при оказании социальной помощи малоимущим.

По её словам, в состав таких семей не будут включаться все родственники, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с заявителем, — «только супруги, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети — студенты-очники в возрасте до 23 лет».

Проект бюджета должен быть внесён в Госдуму до 1 октября.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что социальные выплаты в России будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.