Решетников: соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции

Социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

«На уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил снижение прогноза по росту ВВП России в 2024 году.