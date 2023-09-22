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Решетников: соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции

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Социальные выплаты будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
Решетников: соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции
  • Gettyimages.ru
  • © jaanalisette

«На уровень фактической инфляции будут проиндексированы социальные выплаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил снижение прогноза по росту ВВП России в 2024 году.

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