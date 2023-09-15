В ЦБ объяснили снижение прогноза по росту ВВП России в 2024 году

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил снижение прогноза по росту ВВП России в 2024 году.

«Прогноз на следующий год по темпу роста ВВП действительно пересмотрен до 0,5—1,5% с 0,5—2,5%. Пересмотр связан с двумя факторами. Первое — это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жёсткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция — к своей цели в 4%», — сказал Заботкин.

Второй составляющей, по его словам, является то, что в ЦБ несколько пересмотрели вниз темпы роста экспорта на следующий год в физических объёмах с учётом поступающих данных и складывающихся тенденций. Это тоже немного вычтет из прогнозируемого роста на следующий год по сравнению с предыдущим прогнозом.

Ранее сообщалось, что Центробанк России снизил прогноз роста ВВП на 2024 год, но сохранил на 2023-й.