В ЯНАО задержали подозреваемую в убийстве мужа

В ямальском СУ СК России сообщили, что жительница Лабытнанги задержана по подозрению в убийстве мужа. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.

«Тело её 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что ранения нанесла его супруга 1972 года рождения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя.