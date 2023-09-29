В ЯНАО задержали подозреваемую в убийстве мужа
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного ведомства.
«Тело её 55-летнего мужа обнаружено по месту жительства в квартире с колото-резаным ранением в области шеи», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что ранения нанесла его супруга 1972 года рождения. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о предъявлении обвинений и мере пресечения.
Ранее сообщалось, что в Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя.