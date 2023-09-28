В Самаре нашли тело жительницы Свердловской области и её восьмилетнюю дочь
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
По имеющимся данным, пара умерла в ночь на 18 сентября. Женщину похоронили на родине 25 сентября. Причина смерти станет известна после экспертизы.
Ребёнок в настоящее время находится у отца в Свердловской области.
«В настоящий момент идёт следствие», — заявила мать скончавшегося мужчины.
Она также утверждает, что пара планировала оформить брак.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ранении ребёнка.