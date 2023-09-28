В Самаре нашли тело жительницы Свердловской области и её восьмилетнюю дочь

В Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя. В квартире также находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По имеющимся данным, пара умерла в ночь на 18 сентября. Женщину похоронили на родине 25 сентября. Причина смерти станет известна после экспертизы.

Ребёнок в настоящее время находится у отца в Свердловской области.

«В настоящий момент идёт следствие», — заявила мать скончавшегося мужчины.

Она также утверждает, что пара планировала оформить брак.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ранении ребёнка.