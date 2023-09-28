Узнать больше

В Самаре нашли тело жительницы Свердловской области и её восьмилетнюю дочь

Короткая ссылка
В Самаре нашли тела 28-летней жительницы Свердловской области и её сожителя. В квартире также находилась восьмилетняя дочь женщины от первого брака.
В Самаре нашли тело жительницы Свердловской области и её восьмилетнюю дочь
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По имеющимся данным, пара умерла в ночь на 18 сентября. Женщину похоронили на родине 25 сентября. Причина смерти станет известна после экспертизы.

Ребёнок в настоящее время находится у отца в Свердловской области.

«В настоящий момент идёт следствие», — заявила мать скончавшегося мужчины.

Она также утверждает, что пара планировала оформить брак.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве жены и ранении ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить