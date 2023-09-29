В Нижнем Новгороде пройдут Всероссийские соревнования «Кубок будущего»
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Об этом сообщили в Минцифры России.
Решение о проведении соревнований было принято после встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями Олимпиадного движения и руководством Федерации спортивного программирования на ЦИПР.
По данным ведомства, команды будут бороться за звание лучших в дисциплине «алгоритмическое программирование».
Отмечается, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», а организатором турнира является Федерация спортивного программирования.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о формате проведения турнира «Игры Будущего», который состоится в Казани в 2024 году.