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В Нижнем Новгороде пройдут Всероссийские соревнования «Кубок будущего»

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В Нижнем Новгороде с 1 по 3 октября состоятся Всероссийские соревнования по спортивному программированию «Кубок будущего» среди студентов.
В Нижнем Новгороде пройдут Всероссийские соревнования «Кубок будущего»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Минцифры России.

Решение о проведении соревнований было принято после встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями Олимпиадного движения и руководством Федерации спортивного программирования на ЦИПР.

По данным ведомства, команды будут бороться за звание лучших в дисциплине «алгоритмическое программирование».

Отмечается, что мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», а организатором турнира является Федерация спортивного программирования.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о формате проведения турнира «Игры Будущего», который состоится в Казани в 2024 году.

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