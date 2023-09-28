В Курчатовском институте призвали изменить политику России в ядерном сдерживании

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук выразил уверенность, что России следует скорректировать государственную политику в области ядерного сдерживания.

Как отметил Ковальчук, действия западных стран в отношении России становятся всё более враждебными, поэтому ряд экспертов выступают за изменение основ госполитики в сфере ядерного сдерживания.

«Думаю, что это правильная мысль», — цитирует его РИА Новости.

Ковальчук также выступил за возобновление испытаний ядерного оружия, если этого потребуют обстоятельства.

Он напомнил, что в 1961 году СССР в ответ на враждебную политику США провёл испытание термоядерной бомбы, «после чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерениях нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове.