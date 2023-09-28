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Автоэксперт Шапарин рассказал о перспективах онлайн-продаж машин

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт отметил, что главное отличие между покупкой в интернете и автосалоне в том, что в первом случае покупателю не будут навязывать дополнительные услуги.

«В странах Европы уже давно переходят на онлайн-продажи автомобилей, и мы считаем, что за этим будущее», — сказал он.

Как добавил Шапарин, в России на покупателя в любом случае будет распространяться закон о защите прав потребителя. Если с машиной возникнут проблемы, то можно будет обратиться в авторизованный сервисный центр.

Ранее автоюрист Лев Воропаев в беседе с RT прокомментировал сообщение СМИ о том, что торговая интернет-площадка Ozon запустила онлайн-продажу автомобилей в Москве и Подмосковье. По его словам, подобная инициатива при соблюдении некоторых условий может иметь успех.

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