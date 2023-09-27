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Автоюрист Воропаев допустил успех идеи продажи авто в России через интернет

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Ксения Калинкина
Автоюрист Лев Воропаев в беседе с RT прокомментировал сообщение СМИ о том, что торговая интернет-площадка Ozon запустила онлайн-продажу автомобилей в Москве и Подмосковье. По его словам, подобная инициатива при соблюдении некоторых условий может иметь успех.
Автоюрист Воропаев допустил успех идеи продажи авто в России через интернет
  • РИА Новости

Так, Воропаев напомнил, что удалённая продажа автомобилей в России стартовала ещё некоторое время назад, когда южнокорейские бренды начали реализовывать свои авто напрямую через интернет.

«Эта услуга пользовалась достаточно большим успехом. Такой тренд можно объяснить: когда автомобиль продаётся через дилера, то покупатель может столкнуться с навязыванием услуг и дополнительного оборудования по космическим ценам, от которых он фактически не может отказаться. Ведь дилеры в основном зарабатывают на продаже допоборудования и на техобслуживании. Так что покупая машину через интернет, клиент может существенно сэкономить на приобретении товара, это большой плюс», — уточнил собеседник RT.

Вместе с тем, приобретая машину на онлайн-площадке, можно столкнуться с некоторыми непривычными нюансами. Например, в такой ситуации у потенциального покупателя не будет возможности посидеть в автомобиле, подробно рассмотреть его, отметил эксперт.

«Кроме того, когда клиенту поставляют товар, имеющий недостатки, допустим, сколы, царапины и прочее, могут возникнуть проблемы в части возврата покупки. Здесь могут быть сложности с доказательством, что недостатки возникли до передачи автомобиля покупателю, а не после. Хотя по закону никаких подобных проблем возникнуть не должно... Закон «О защите прав потребителей» защищает права покупателя очень хорошо. Главное здесь свои права знать и пользоваться ими», — добавил автоюрист.

По мнению Воропаева, если условия для покупки автомобиля через интернет будут выгодными, а его стоимость не будет увеличиваться за счёт допуслуг, то такой вид продаж в перспективе вполне может пользоваться успехом.

Ранее газета «Ведомости» передавала, что интернет-ретейлер Ozon запустил продажу автомобилей. Пока такая услуга доступна лишь в Москве и Подмосковье.

Как уточнялось, в настоящее время на площадке доступны автомобили китайского бренда Chery.

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