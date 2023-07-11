Специалисты IT-компаний заявили, что автомобили всё чаще становятся объектами кибератак

На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге эксперты IT-сферы выразили мнение, что объектами кибератак всё чаще будут становиться автомобили и промышленные предприятия.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам IT-специалистов, количество кибератак будет только увеличиваться, а негативные эффекты — усиливаться. Уязвимее для хакерских атак становятся автомобили и промышленные предприятия.

Для этого есть несколько причин. Так, например, системы промышленной автоматизации могут быть уязвимы с точки зрения подключения их к интернету и сетям общего доступа.

Также, по словам IT-экспертов, компании разрабатывают экосистему, которая позволит защитить любые корпорации от хакерских атак. Однако нехватка средств и специалистов в сфере информационной безопасности — проблемы, которые задерживают развитие этого направления.

IT-специалисты отметили также, что бортовые компьютеры автомобилей хакеры взламывают через USB-порты и мобильные приложения. А при внедрении высокоавтоматизированных и беспилотных машин масштаб кибератак будет только увеличиваться.

«При отсутствии инструментов полноценной защиты и мониторинга передачи информации не остается ничего, кроме «железки», похожей на автомобиль, который в результате взлома превращается в «кирпич» или инструмент нанесения ущерба гражданам, бизнесу, государству», — объяснил директор департамента социальных проектов Национального центра мониторинга кибербезопасности автомобильного транспорта Вячеслав Иванюк.

Ранее «Агентство Бизнес Новостей» сообщило, что IT-специалисты ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатории Касперского» будут работать над созданием первой в России облачной платформы кибербезопасности для автомобилей.