Выставка «Эффект Курчатова — Александрова» начала работу в Москве

Выставка «Эффект Курчатова — Александрова», приуроченная ко Дню работника атомной промышленности и 120-летию со дня рождения родоначальников этой науки, открылась в Москве.

Об этом сообщает ОТР.

Экспозиция размещена в Музее современной истории. Посетители могут узнать о биографии и разработках академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, например о том, как секретная лаборатория №2 трансформировалась в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

На выставке также представлены разработки мирного атома.

Ранее сообщалось, что в Госдуме состоялось открытие выставки «240 лет со дня основания города-героя Севастополя».