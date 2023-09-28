Выставка «Эффект Курчатова — Александрова» начала работу в Москве
Об этом сообщает ОТР.
Экспозиция размещена в Музее современной истории. Посетители могут узнать о биографии и разработках академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, например о том, как секретная лаборатория №2 трансформировалась в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
На выставке также представлены разработки мирного атома.
Ранее сообщалось, что в Госдуме состоялось открытие выставки «240 лет со дня основания города-героя Севастополя».