В Госдуме открылась выставка в честь 240-летия Севастополя

В Госдуме состоялось открытие выставки «240 лет со дня основания города-героя Севастополя».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Церемонию посетили вице-спикеры Госдумы Александр Бабаков и Владимир Даванков, руководители партийных фракций Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Сергей Миронов, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенаторы от Севастополя Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и Татьяна Лобач.

«Севастопольцы помнят, что Государственная дума, сенаторы Российской Федерации в 2014 году помогали создавать законодательную базу региона, интегрироваться в правовое поле Российской Федерации. Эту поддержку мы ощущаем и сейчас», — заявил Немцев.

Выставка продлится до 29 сентября.