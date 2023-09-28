В Госдуме открылась выставка в честь 240-летия Севастополя
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.
Церемонию посетили вице-спикеры Госдумы Александр Бабаков и Владимир Даванков, руководители партийных фракций Владимир Васильев, Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Сергей Миронов, председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенаторы от Севастополя Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и Татьяна Лобач.
«Севастопольцы помнят, что Государственная дума, сенаторы Российской Федерации в 2014 году помогали создавать законодательную базу региона, интегрироваться в правовое поле Российской Федерации. Эту поддержку мы ощущаем и сейчас», — заявил Немцев.
Выставка продлится до 29 сентября.