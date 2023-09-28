Узнать больше

Минобороны России: ракетоносцы Ту-95МС провели плановые полёты

Короткая ссылка
Минобороны России заявило о проведении плановых полётов стратегических ракетоносцев Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации.
Минобороны России: ракетоносцы Ту-95МС провели плановые полёты
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По представленным данным, к выполнению лётной смены привлекался молодой лётный состав из выпускников училищ прошлого года. Экипажи отработали технику пилотирования в светлое и тёмное время суток.

Помимо этого, указывается, что инженерно-технический состав отработал элементы подготовки авиации к полётам в условиях, характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

Ранее в Минобороны России заявили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить