Минобороны России: ракетоносцы Ту-95МС провели плановые полёты

Минобороны России заявило о проведении плановых полётов стратегических ракетоносцев Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По представленным данным, к выполнению лётной смены привлекался молодой лётный состав из выпускников училищ прошлого года. Экипажи отработали технику пилотирования в светлое и тёмное время суток.

Помимо этого, указывается, что инженерно-технический состав отработал элементы подготовки авиации к полётам в условиях, характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

Ранее в Минобороны России заявили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.