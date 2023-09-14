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Минобороны: ракетоносцы выполнили полёт над водами Баренцева и Норвежского морей

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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Минобороны: ракетоносцы выполнили полёт над водами Баренцева и Норвежского морей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составила около четырёх часов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российские войска в этом году должны поступить четыре сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М и шесть самолётов Ил-76МД-90А.

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