Минобороны: ракетоносцы выполнили полёт над водами Баренцева и Норвежского морей
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.
Продолжительность полёта составила около четырёх часов.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что в российские войска в этом году должны поступить четыре сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М и шесть самолётов Ил-76МД-90А.