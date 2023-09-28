Сомнолог Кудинов заявил о важности соблюдения режима сна при борьбе с бессонницей

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов выразил мнение, что при борьбе с бессонницей важно соблюдать режим сна.

«Всегда нужно просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от того, будний это или выходной день. Вам нужно выбрать время, когда вы встаёте, чтобы идти на работу, отсчитать назад шесть — восемь часов и ложиться каждый день в это время», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если в выходные спать дольше, то может получиться социальный джетлаг.

Как отметил Кудинов, бессонница бывает двух типов — когда человек не может заснуть и когда он просыпается посреди ночи.

«В первом случае это результат тревожного расстройства или нарушение гигиены сна, во втором случае это чаще всего результат депрессии», — добавил он.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.