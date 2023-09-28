Верховный суд встал на сторону обманутой мошенниками жертвы в Самарской области

Верховный суд России вынес решение по делу жительницы Самарской области, взявшей кредит и отдавшей денежные средства мошенникам.

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Сообщается, что мошенники позвонили в банк, которым пользуется женщина, и представились её именем. Затем они отключили функцию оповещения об операции и переподключили её на другой номер. После этого аферисты оформили кредит на жертву на сумму 256,5 тыс. рублей под 19,99% годовых.

Сотрудники правоохранительных органов не нашли виновных, однако банк обратился в суд для взыскания долга. По данным агентства, все остальные суды встали на сторону организации, но Верховный суд отменил решения и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Ижевске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 63-летний житель лишился почти 2,5 млн рублей.